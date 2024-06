© Foto: CREDIT: MARK WICKENS



Eine Jefferies-Umfrage zum KI-Nutzungverhalten zeigt: Die Nutzung im Job gewinnt an Bedeutung. Obwohl OpenAI in aller Munde ist, genießt Alphabet einen ausgezeichneten Ruf. Die Analysten heben ihr Kursziel an.Das Investmenthaus Jefferies hat über 1500 Konsumenten und Büroangestellte zu ihrem Nutzungverhalten bei KI-Anwendungen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Alphabet in der Wahrnehmung der Verbraucher führend im Bereich Künstliche Intelligenz ist. 63 Prozent der Konsumenten verbinden demnach die die Google-Mutter mit KI-Technologie, was deutlich über den Werten von Konkurrenten wie OpenAI (51 Prozent), META (44 Prozent) und Microsoft (28 Prozent) liegt. Jefferies-Analyst Thill betont, …