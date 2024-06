DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AMAZON - Der US-Konzern Amazon lässt Dienstleistungen für die vielen Händler auf seinem weltweiten Online-Marktplatz nunmehr auch von künstlicher Intelligenz (KI) erzeugen. Dazu zählen neben durch KI erzeugten Produktbeschreibungen auch Marketingtexte, Bilder und Werbung. Das sagte Dharmesh Mehta, der für den Marktplatz zuständig Vizepräsident. "Wir stehen erst am Anfang, aber in der kurzen Zeit seit dem Start dieser Features haben wir hier (in Europa) bereits 30.000 Verkäufer, die diese Angebote nutzen", sagte der US-Manager in München. Für einen mithilfe von KI erzeugten Vorschlag einer Artikelbeschreibung genügen nach Mehtas Worten mittlerweile in etlichen Fällen Fotos der betreffenden Produkte. (Welt)

ATOS - Das Konsortium um One Point hat die Verhandlungen mit dem angeschlagenen IT-Dienstleister über dessen finanzielle Restrukturierung abgebrochen. Dadurch erhält der tschechische Geschäftsmann Daniel Kretinsky doch noch eine Chance. Atos hatte sich am 11. Juni für das Rettungsangebot des Konsortiums des Großaktionärs One Point entschieden, dem auch die Investmentgesellschaft Butler Industries, der Informatikdienstleister Econocom und Gläubiger angehören. Die Bedingungen für ein Abkommen über eine dauerhafte Lösung für die finanzielle Restrukturierung seien nicht mehr gegeben, teilte das Konsortium mit. Parallel dazu hat auch das von EPEI, Kretinskys Investmentfonds, und Attestor Limited geführte Konsortium erneut sein Interesse an Atos bekundet. Es erklärte sich in einem Brief bereit, exklusive Verhandlungen aufzunehmen und ebenfalls ein überarbeitetes Angebot abzugeben. Der mit 4,8 Milliarden Euro verschuldeten IT-Dienstleister will möglichst noch diese Woche eine Einigung erzielen, um die finanzielle Restrukturierung Ende Juli festzuzurren. (Financial Times)

TKD/SOFTPROJECT - In der Telekom- und Technologiebranche stehen nach FAZ-Informationen in Deutschland zwei Übernahmen an: Der Finanzinvestor DPE erwirbt mehrheitlich den Mobilfunkdienstleister TKD, der dabei mit 100 bis 150 Millionen Euro bewertet wird. Im zweiten Deal kauft Main Capital Partners den Softwareanbieter Softproject, wie in Finanzkreisen zu hören ist. Die Transaktionen spielen sich in Branchen ab, die als weiterhin vergleichsweise rege im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen gelten. Im ersten Fall geht es um ein Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Telekom und Geschäftsdienstleistungen, im zweiten um einen klassischen Softwarespezialisten. (FAZ)

YOUTUBE - Die Videoplattform Youtube ist in Gesprächen mit Plattenfirmen, um deren Songs für KI-Tools zu lizenzieren, die die Musik beliebter Künstler klonen, in der Hoffnung, eine skeptische Branche mit Vorauszahlungen zu überzeugen. Die Google-Tochter benötigt die Inhalte der Labels, um die KI-Songgeneratoren legal zu trainieren, da sie sich darauf vorbereitet, in diesem Jahr neue Tools einzuführen, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Youtube habe den großen Labels - Sony, Warner und Universal - Pauschalbeträge angeboten, um zu versuchen, mehr Künstler davon zu überzeugen, ihre Musik für das Training der KI-Software zur Verfügung zu stellen, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen sagten. (Financial Times)

