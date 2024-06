FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0690 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0689 Dollar festgesetzt.

Im Verlauf des Tages entscheiden einige Zentralbanken über ihren Kurs, darunter die Notenbanken Schwedens und der Türkei. An Konjunkturdaten stehen unter anderem Geld- und Kreditzahlen aus der Eurozone und Wachstumsdaten aus den USA auf dem Programm./bgf/tih