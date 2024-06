The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2024



ISIN Name

XS2132420758 FOR.ST.(BVI) 20/24

XS1082471423 AUSNET SVCS H.P.14/24 MTN

US478373AC78 JOHNSON CONTROLS 14/24

US892331AF60 TOYOTA MOTOR 19/24

DE000HLB1EM0 LB.HESS.THR.CARRARA07E/14

