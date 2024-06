Die Aktie des britischen Energieriesen BP kommt auch in der aktuell laufenden Handelswoche kaum von der Stelle, obwohl es wieder einmal einen positiven Analystenkommentar gab. Die Dividendenperle erhält aktuell aber auch etwa keine Unterstützung vom Rohölmarkt. So haben die Ölpreise am gestrigen Mittwoch etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 84,53 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas ...

