Der DAX hat am Mittwoch nach zwischenzeitlich deutlicheren Verlusten am Ende leicht nachgegeben auf 18.155,24 Zähler. Am heutigen Donnerstag ist aber zunächst mit keinem neuen Schwung zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent niedriger auf 18.122 Punkte.Für die Tech-Branche sorgte nach US-Börsenschluss Micron Technology für einen Dämpfer. Das Unternehmen enttäuschte die Anlegerschaft mit dem Ausblick auf das vierte Quartal.Auch heute stehen einige Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...