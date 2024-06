NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Beim Lagertechnik-Hersteller habe es eine letzte Telefonkonferenz gegeben, woraus sich nochmals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen ergeben hätten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er bleibt davon überzeugt, dass Kion gut aufgestellt ist, um von den langfristigen Megatrends in der Intralogistikbranche zu profitieren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 14:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 14:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken