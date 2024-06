DJ Nordex nimmt Produktion im Werk in Iowa wieder auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex Group nimmt in den USA wieder die Produktion im Werk in Iowa auf. Das sei Teil der Wachstumsstrategie in Nordamerika, teilte der Windanlagenhersteller mit. Am Standort West Branch im US-Bundesstaat Iowa sollen sowohl Maschinenhäuser für die aktuelle Turbinenvariante N163 als auch für ein speziell auf den US-Markt zugeschnittenes Produkt gefertigt werden.

Neben dem US-Hauptsitz in Chicago verfügt das Unternehmen vor Ort über Büros, eine Trainingsakademie sowie über mehrere Service-Points. "Nach der Einstellung der Produktion von Maschinenhäusern haben wir das Werk in Iowa für die Wiederaufnahme der Produktion vorgehalten. Hier werden wir hauptsächlich Komponenten für Projekte in den USA und Kanada produzieren", hieß es nun. Bereits Anfang des Jahres hatte das Unternehmen angekündigt, sich verstärkt auf Nordamerika konzentrieren zu wollen, um vom erwarteten Wachstum des US-amerikanischen und des kanadischen Marktes zu profitieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2024 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.