Der Aktienkurs von BlackBerry ist kräftig geklettert, nachdem das Unternehmen in Aussicht gestellt hat, bald profitabel zu sein. Gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont?BlackBerry konnte am Mittwoch nach Börsenschluss einen unerwarteten Anstieg seiner Aktien verzeichnen, nachdem das Unternehmen einen geringeren Verlust als erwartet gemeldet hatte und positive Signale bezüglich seiner zukünftigen Profitabilität aussendete. Trotz eines Nettoverlusts von 42 Millionen US-Dollar oder 7 Cents pro Aktie im letzten Quartal - eine Verbesserung gegenüber dem Minus von 56 Millionen US-Dollar im Vorquartal - signalisierte der Technologiekonzern Zuversicht, bald schwarze Zahlen schreiben zu können. …