Ethereum Alternative: Ausbruch bei diesem Top 20 Altcoin?

In den letzten Tagen gaben viele Kryptowährungen deutlich nach. So summieren sich die Kursverluste bei Bitcoin und Ethereum auf rund 6 Prozent in der vergangenen Woche. Dennoch läuft es hier auf Jahressicht weiter positiv. Year-to-Date konnten beide Kryptos über 40 Prozent Rendite bringen. Andere Altcoins korrigierten mitunter heftig. Auch der folgende Top 20 Altcoin kam in 2024 deutlich unter die Räder und fiel um 33 Prozent. Die Rede ist hier nicht von Cardano oder XRP, die ebenfalls Schwäche offenbaren. Vielmehr sieht der führende Krypto-Analyst Michael van de Poppe jetzt eine Chance auf einen Ausbruch bei der Ethereum-Alternative Polkadot, obgleich diese in den letzten Monaten kaum überzeugte.

Krypto Prognose: 285 % Aufwärtspotenzial für DOT

Der hiesige Analyst sieht also großes Potenzial für Polkadot (DOT), das sich derzeit von einer entscheidenden Unterstützungszone nach oben bewegt. Hier prallte der Kurs am relevanten Support ab. Sollte dies die vom Analysten erwartete Rotation hin zu Altcoins (und eben auch DOT) sein, könnte der nächste Anstieg den Kurs in den Bereich von 17 bis 22 US-Dollar treiben. Diese Entwicklung deutet auf eine signifikante Aufwärtsbewegung hin, die erhebliche Renditen für Investoren generieren könnte.

Wenn Polkadot tatsächlich von derzeit unter 5,72 US-Dollar auf 22 US-Dollar steigt, würde dies eine Rendite von rund 285 Prozent bedeuten. Hier besteht also viel Potenzial im Sommer 2024.

It seems like $DOT is breaking upwards from the crucial area of support.



Der obige Chart zeigt also eine technisch relevante Unterstützungszone für Polkadot (DOT), was darauf hinweist, dass ein Einstieg aktuell mit enger Absicherung möglich ist. Dies bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, da der Kurs signifikant steigen könnte, während das Risiko weiterhin begrenzt bleibt.

Polkadot reift weiter: JAM-Upgrade im Fokus

Polkadot hat sich historisch durch hohe Entwickleraktivität und ein lebendiges Ökosystem ausgezeichnet. Die kontinuierlichen Fortschritte der Entwickler tragen zur technologischen Reifung des Layer-0-Ansatzes bei. Ein wichtiges Beispiel ist das JAM-Protokoll von Polkadot. Dieses Protokoll zielt darauf ab, die Skalierbarkeit zu verbessern, ohne die Dezentralisierung zu beeinträchtigen, indem es eine effizientere Verteilung der Arbeitslast und des Zustandsmanagements über mehrere Nodes bei Polkadot ermöglicht.

Mit JAM kann Polkadot eine hohe Durchsatzrate und niedrige Latenzzeiten beibehalten, während die Resilienz und Dezentralisierung weiterhin sichergestellt werden. Dies adressiert Kernprobleme, die bei anderen L1 beobachtet werden. Die Blockchain-Community wird auch in Zukunft die Vorteile hoher Leistung gegen die Risiken von Zentralisierung und hohen Eintrittsbarrieren abwägen. Lösungen wie das JAM-Protokoll von Polkadot bieten hier möglicherweise einen vielversprechenden Weg, diese Herausforderungen zu meistern und die Zukunft zu gestalten. Dies würde wohl mit einer Neubewertung von DOT einhergehen.

Ethereum Alternative: Polkadot oder WienerAI?

Polkadot ist zwar eine Alternative zu Ethereum, verfolgt jedoch einen anderen Ansatz. Es fungiert als Layer-0 anstatt wie Ethereum als Layer-1 Blockchain zu agieren. Gleichzeitig gibt es viele Alternativen für risikofreudige Anleger, die Ergänzungen zu Ethereum suchen. Neue Coins und Presales bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten in diesem Marktsegment. Während hier höhere Renditen möglich sind, steigen natürlich auch die Risiken.

WienerAI kombiniert also den Meme-Coin-Spaß mit künstlicher Intelligenz und hat bereits über 6,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf gesammelt. Anfang 2024 waren Meme-Coins und KI-Token die besten Marktsegmente, während andere Altcoins eher schwächelten - so eben auch DOT. WienerAI nutzt diesen Trend geschickt und hebt sich im überfüllten Kryptomarkt ab.

Die starke anfängliche Nachfrage und das wachsende Interesse der Community zeigen das Potenzial von WienerAI. Die Kombination von Meme-Coin-Hype und langfristiger KI-Nutzung macht das Projekt besonders attraktiv für Anleger. WienerAI entwickelt hier einen benutzerfreundlichen Trading-Bot, der den Krypto-Handel vereinfacht und fundierte Entscheidungen unterstützt.

Die Roadmap zeigt klare langfristige Ziele - WienerAI soll relevant werden. Der laufende Presale bietet Investoren dabei die Möglichkeit, von einer aktuellen Staking-Rendite von 186 Prozent APY auch von passiven Belohnungen zu profitieren.

Da der Preis in den nächsten 24 Stunden schon das nächste Mal steigt und über 6,5 Millionen US-Dollar von der großen Nachfrage zeugen, könnte sich ein schneller Blick auf den viralen KI-Meme-Coin anbieten.

