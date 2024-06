DJ Eni verkauft einige Assets in Alaska für ungenannte Summe an Hilcorp

Von Ian Walker

ROM (Dow Jones)--Eni verkauft einige Vermögenswerte in Alaska für einen ungenannten Preis an den US-Konkurrenten Hilcorp. Dies steht im Einklang mit dem Plan des italienischen Energiekonzerns, sein Portfolio neu auszurichten und nicht-strategische Vermögenswerte zu verkaufen. Eni verkauft die Assets in Nikaitchuq und Oooguruk und wird den Wert des Geschäfts nach Abschluss der Transaktion bekannt geben, der von behördlichen und anderen Genehmigungen abhängt, wie der Konzern mitteilte.

