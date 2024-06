Der Deutsche Aktienindex hat gestern den zweiten Fehlstart in dieser Woche hingelegt. Zum Handelsstart wieder gewillt, nach oben auszubrechen, verließen ihn im Tagesverlauf die Kraft und die Anleger der Mut, vor den wichtigen Inflationsdaten am Freitag aus den USA und dem ersten Wahlgang in Frankreich am Sonntag in den Aktienmarkt einzusteigen.

Auch in den USA kamen die großen Indizes gestern nicht so richtig in die Gänge. Die kurzfristige Schwäche sollte jedoch nicht über die starke Performance in der ersten Jahreshälfte hinwegtäuschen. Der DAX ist auf einem guten Weg, einen Anstieg im ersten Halbjahr von 8,5 Prozent zu verzeichnen. Das ist fast dreimal mehr als in der zweiten Jahreshälfte 2023. Der Nasdaq 100 in New York bringt es auf fast 17 Prozent in den ersten sechs Monaten.

Kurz vor dem Ende des Halbjahres haben die großen Indizes aber noch einige wichtige Einflüsse zu verdauen, insbesondere den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben und damit den von der US-Notenbank Fed favorisierten zur Bestimmung der Inflationsrate. Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei nur zehn Prozent 10%, dass sie bereits Ende Juli die Leitzinsen senkt, für September oder November preist der Markt jeweils eine 50:50-Chance ein.

Wenn die Inflationsdaten dem Markt nicht genehm sind, kann die Stimmung schnell kippen. Die Anleger haben schon mehrere Male in diesem Jahr ihre Hoffnungen völlig über Bord geworfen, was das Thema Zinssenkungen anbelangt, also warum sollten sie das nicht erneut tun?

???????Der Fed wird ohnehin nachgesagt, um die wichtigen Präsidentschaftswahlen herum ungern ihre Geldpolitik zu ändern, um nicht in den Verdacht von Wahlbeeinflussung zu geraten. Die Unabhängigkeit ist das höchste Gut der Zentralbanken, auch der amerikanischen. Weil die US-Wirtschaft keine Anzeichen einer Rezession zeigt, haben die Währungshüter um Jerome Powell theoretisch durchaus die Möglichkeit, mit einer Zinssenkung bis Dezember oder sogar bis ins neue Jahr hinein zu warten.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.