Nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs bei 1.033,20 Dänische Kronen (138,52 Euro) haben Anleger bei der Aktie von Novo Nordisk am Mittwoch ein paar Gewinne vom Tisch genommen. Kurz vor dem Handelsende in Kopenhagen musste Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen zudem noch eine schlechte Nachricht kommunizieren.Demnach erreichte die Phase-3-Studie CLARION-CKD den primären Endpunkt nicht. Daher wird Novo Nordisk im zweiten Quartal 2024 eine Wertminderung in Höhe von rund 5,7 Milliarden ...

