HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex sieht eine anhaltend hohe Nachfrage in den Vereinigten Staaten und Kanada und will deshalb wieder in den USA produzieren. "Am Standort West Branch im US-Bundesstaat Iowa wird das Unternehmen sowohl Maschinenhäuser für die aktuelle Turbinenvariante N163 als auch für ein speziell auf den US-Markt zugeschnittenes Produkt fertigen", teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Rekrutierungs- und Schulungsprozesse sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen. Ab der ersten Jahreshälfte 2025 werde man die Produktionskapazitäten entsprechend der Entwicklung des Auftragsvolumens hochfahren.

Zuletzt hatte Nordex mitgeteilt, die Wiederaufnahme der Produktion in Iowa unter anderem wegen steuerlichen Vorteile im Zusammenhang mit sogenannten Inflation Reduction Act (IRA), einem staatlichen Programm zur Bekämpfung der Inflationsfolgen und Förderung von erneuerbaren Energien, zu prüfen. Wesentlich für die Wiederaufnahme der Produktion in Iowa sei die kontinuierliche Nachfrage in den USA, hatte es im 2023er-Geschäftsbericht geheißen.

"Die Produktion von Maschinenhäusern in den USA ist ein wichtiger nächster Schritt beim Ausbau der lokalen Beschaffung und Fertigung in Nordamerika", sagte Nordex-Chef Jose Luis Blanco. Anfang des Jahres hatte er angekündigt, sich verstärkt auf Nordamerika konzentrieren zu wollen, um vom erwarteten Wachstum des US-amerikanischen und des kanadischen Marktes zu profitieren.

Nordex betreibt nach eigenen Angaben bisher eigene Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien und Indien sowie im Rahmen einer Kooperation in Mexiko./zb/stk