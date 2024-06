HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto vor Produktionsdaten zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 5900 auf 5800 Pence gesenkt. Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas stimme ihn vorsichtig, schrieb Analyst Richard Hatch in einem am Donnerstag vorliegenden Sektorausblick. Das dürfte hinsichtlich des zweiten Halbjahres als Gegenwind für die Bergwerksgesellschaft wirken, vor allem wegen niedrigerer Preise für Eisenerz./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

