DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019 BAW/UFN
BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055 BAW/UFN
B3 S.A. UNSP.ADR/1 YBV0 US11778E1064 BAW/UFN
DENTSU GRP INC.UNSP.ADR 1 DEN0 US2490341094 BAW/UFN
HOSHIZAKIL UNSP.ADR/0,25 HS00 US44101L1098 BAW/UFN
IMPEX HLDGS ADRS O.N. V8W US45790H1014 BAW/UFN
JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 JATA US4711052054 BAW/UFN
SHIMANO INC. UNSP.ADR/10 SHM1 US82455C1018 BAW/UFN
SHISEIDO CO. ADR SHDA US8248414075 BAW/UFN
UNICHARM CORP. SP.ADR 1 UN41 US90460M2044 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019 BAW/UFN
BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055 BAW/UFN
B3 S.A. UNSP.ADR/1 YBV0 US11778E1064 BAW/UFN
DENTSU GRP INC.UNSP.ADR 1 DEN0 US2490341094 BAW/UFN
HOSHIZAKIL UNSP.ADR/0,25 HS00 US44101L1098 BAW/UFN
IMPEX HLDGS ADRS O.N. V8W US45790H1014 BAW/UFN
JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2 JATA US4711052054 BAW/UFN
SHIMANO INC. UNSP.ADR/10 SHM1 US82455C1018 BAW/UFN
SHISEIDO CO. ADR SHDA US8248414075 BAW/UFN
UNICHARM CORP. SP.ADR 1 UN41 US90460M2044 BAW/UFN