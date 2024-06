Hannover (www.anleihencheck.de) - Während derzeit an den weltweiten Finanzmärkten frühestens der September-Termin als Zeitpunkt der amerikanischen Zinswende gehandelt wird, performten zehnjährige US-Treasuries einfach so ganz und gar nicht, so die Analysten der Nord LB.Plus 6 Basispunkte bei der Rendite gen Norden (i.e. 4,31%). Im Gleichklang europ. Staatsanleihen. Bunds +4bp; OATs plus 6bp. Demnach habe sich der Spread zwischen franz. & dt. Staatsanleihen wieder auf 77bp ausgeweitet. ...

