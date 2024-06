© Foto: ZUMAPRESS.com | Mateusz Slodkowski - picture alliance



Der Speicherchiphersteller Micron hat am Mittwochabend ein gutes Quartalsergebnis vorgestellt. Den Anlegern scheint das aber nicht zu genügen, die Aktie gibt deutlich nach.Micron, ein Speicherchiphersteller und wichtiger Zulieferer von KI-Überflieger Nvidia, hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen präsentiert. Neuer Rückenwind für Halbleiteraktien? Von diesen hatten sich Anleger neue Hinweise über die Geschäftsentwicklung innerhalb der Halbleiter- und KI-Branche erhofft - auch vor dem Hintergrund, dass die Rallye hier in den vergangenen Tagen sichtlich ins Stocken geraten ist. Wer sich als Anleger von den Zahlen neuen Rückenwind erwartet hatte, dürfte enttäuscht worden sein. Denn trotz …