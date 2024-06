HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 440 auf 470 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller industriell genutzter Gase dürfte in den kommenden Quartalen vermehrt neue Energieprojekte verkünden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das hätten jüngst bereits die beiden Wettbewerber Air Products und Air Liquide getan, hier sei es jeweils um Wasserstoff als Energieträger gegangen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE000S9YS762

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken