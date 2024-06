ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Neutral" belassen. Es sei momentan unklar, ob ein Deal noch 2024 über die Bühe gehe, und ob Airbus seine Jahresziele nochmals anpassen müsse, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend mit Blick auf die angestrebte Übernahme von Werken von Spirit Aerosystems. Möglicherweise müsse Airbus Verluste von Spirit mit seien Kontrakten für A220 und A350 übernehmen, so der Experte. Investoren verstünden aber, dass dem so wäre./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 21:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 21:26 / GMT



ISIN: NL0000235190

