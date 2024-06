DAX und Dow spielen im Team, Nasdaq 100 in eigener Liga von Sven Weisenhaus Die Volatilität am Aktienmarkt hat sich vorgestern und gestern deutlich erhöht. Brauchte es vorgestern noch den Kursverlauf mehrerer Tage, um einen Wechsel zwischen bullishen und bearishen Signalen festzustellen, so reicht aktuell bereits das gestrige Auf und Ab des DAX. DAX erhöht das Tempo beim aktuellen Verwirrspiel Denn zum Handelsstart schoss der deutsche Leitindex auf ein neues Hoch in seiner mehrtägigen Kurserholung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...