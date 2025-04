TeamViewer präsentiert gemischte Fundamentaldaten bei hoher Verschuldung, doch Analysten bleiben zuversichtlich. Heute entscheiden die Quartalsergebnisse über den weiteren Kursverlauf.

Die TeamViewer-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 12,56 Euro, nachdem sie am Freitag ein Plus von 1,13% verbuchen konnte. Heute stehen die Quartalszahlen des Softwareunternehmens im Fokus - ein Ereignis, das die jüngste Aufwärtsbewegung des Titels entweder bestätigen oder bremsen könnte.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Die Kennzahlen des Remote-Software-Spezialisten präsentieren sich gemischt:

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) : Aktuell bei 17,75 - deutlich über dem Branchendurchschnitt

: Aktuell bei 17,75 - deutlich über dem Branchendurchschnitt Kurs-Cashflow-Verhältnis : 8,77 - vergleichsweise moderat

: 8,77 - vergleichsweise moderat Marktkapitalisierung: 2,2 Milliarden Euro

Besonders auffällig ist die hohe Verschuldung des Unternehmens, die wenig Spielraum für größere Investitionen lässt. Gleichzeitig überzeugt TeamViewer mit außergewöhnlich hohen Gewinnmargen und einem stabilen Cashflow.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der Bewertungsbedenken sehen die meisten Marktbeobachter das Unternehmen auf Kurs:

15 Analysten empfehlen die Aktie im Schnitt mit "Outperform"

empfehlen die Aktie im Schnitt mit "Outperform" Durchschnittliches Kursziel : 15,58 Euro (+23,97% zum aktuellen Kurs)

: 15,58 Euro (+23,97% zum aktuellen Kurs) Höchste Erwartung: 20,00 Euro

In den letzten Monaten wurden die Erwartungen an den Konzern mehrfach nach oben korrigiert - ein Zeichen für wachsendes Vertrauen in das Geschäftsmodell.

Heute Nachmittag werden die neuesten Zahlen zeigen, ob dieser Optimismus berechtigt ist. Sollte TeamViewer die Erwartungen übertreffen, könnte der Titel seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Bei Enttäuschungen droht dagegen eine Korrektur angesichts des bereits hohen Bewertungsniveaus.

