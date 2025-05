Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Unternehmen jeder Größe und Branche können mit TeamViewer ONE ihre IT-Support-Prozesse vereinfachen und Probleme schneller beheben- Schafft eine reibungslose, produktive Arbeitsumgebung für alle Mitarbeitenden- Komplettpaket für Digital Workplace Management reduziert die Zahl der benötigten Einzellösungen und senkt die KomplexitätTeamViewer hat heute mit TeamViewer ONE (https://teamviewer.com/platform/one)eine leistungsstarke neue Plattform für das Management von digitalen Arbeitsplätzen vorgestellt. Unterstützt von maßgeschneiderter KI kombiniert sie Remote Connectivity, Endpoint Management und Digital Employee Experience (DEX) in einer einzelnen Anwendung. Mithilfe von TeamViewer ONE können Unternehmen die Ausfallzeiten ihrer digitalen Arbeitsplätze senken, den IT-Support optimieren und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden steigern.Die nahtlose Integration mehrerer wichtiger IT-Support-Funktionalitäten in die TeamViewer ONE-Plattform hilft zudem dabei, die Zahl der IT-Anwendungen im Support insgesamt zu reduzieren. Unternehmen sehen sich zunehmend mit der komplexen Verwaltung eines Flickenteppichs aus einzelnen IT-Tools konfrontiert, die außerdem zu Mehrkosten und betrieblichen Ineffizienzen führen. Eine kürzlich durchgeführte CIO-Umfrage (https://www.cio.com/article/657327/what-it-executives-are-saying-about-vendor-consolidation.html)ergab, dass 95 Prozent der IT-Führungskräfte innerhalb des nächsten Jahres eine Konsolidierung ihrer Software-Anbieter planen. 80 Prozent gaben dabei an, dass sie dafür die Zahl der Einzellösungen reduzieren wollen. Diese Entwicklung verstärkt die Nachfrage nach einheitlichen Plattformlösungen, die den IT-Betrieb vereinfachen und gleichzeitig Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern.Mit TeamViewer ONE reagiert TeamViewer auf diese sich verändernden Kundenanforderungen. Die skalierbare Plattform vereint Echtzeit-Monitoring von IT-Geräten, intelligente Automatisierung, sicheren Fernzugriff und kontextbezogene Diagnosen. Sie richtet sich sowohl an die IT-Teams globaler Konzerne als auch kleiner und mittlerer Unternehmen und deckt neben Standard-IT-Hardware wie Laptops und Smartphones auch eine breite Palette weiterer Geräte aus der OT ("Operational Technology") ab. Dazu zählen beispielsweise vernetzte Maschinen und Anlagen."Die Digitalisierung hat beinahe jeden Arbeitsplatz durchdrungen und spiegelt längst die Realität in allen Unternehmen wider", sagt Mark Banfield, Chief Commercial Officer bei TeamViewer. "IT-Abteilungen stehen daher vor der Herausforderung, eine immer größere und diversere Gerätelandschaft am Laufen halten zu müssen - egal, ob die Mitarbeitenden dabei in einem Büro, zu Hause, in der Werkstatt oder im Außendienst arbeiten. Die Zahl der dafür notwendigen Tools und Technologien steigt immer weiter an, und damit auch die Komplexität für IT-Teams und Endanwender. Mit TeamViewer ONE helfen wir unseren Kunden, diese Komplexität mit einer einheitlichen Plattform zu reduzieren. Sie erfüllt die heutigen Anforderungen unserer Kunden an einen modernen IT-Support und passt sich zudem flexibel an deren künftige Geschäftsentwicklungen an - unabhängig davon, ob sie gerade erst am Anfang stehen oder bereits tausende von Endgeräten weltweit verwalten."TeamViewer ONE ist die einzige Plattform, die alle der folgenden Funktionen für Unternehmen jeder Größe und nahtlos integriert anbietet:- TeamViewer RMM: Proaktives Geräte-Monitoring und -Management mit integrierter Security für Endgeräte, Mobile Device Management (MDM) und Patching hilft IT-Teams dabei, potenzielle Probleme schnell zu erkennen, Störungen zu reduzieren und den regelkonformen Status aller Geräte jederzeit sicherzustellen.- TeamViewer Intelligence: Zwei KI-Komponenten machen IT-Teams das Leben leichter. Der neue TeamViewer CoPilot ist ein KI-unterstützter Assistent, der während einer Support-Session mit Echtzeit-Diagnosen und kontextbezogenen Empfehlungen zur Fehlerbehebung beiträgt. Die KI-Funktion Session Insights erstellt automatische, strukturierte Berichte, die IT-Teams bei der Dokumentation entlasten und zudem bei der Analyse von Trends und Leistungsdaten unterstützen.- TeamViewer Remote Connectivity: Sichere und zuverlässige Fernwartung vom Branchenführer, der IT-Teams die nahtlose Unterstützung für Mitarbeitende und Geräte ermöglicht - unabhängig von deren Standort.- TeamViewer DEX: Die Lösung verbessert das Echtzeit-Monitoring und die Digital Employee Experience (DEX). Mit ihr haben IT-Abteilungen jederzeit einen Überblick über den Status aller Geräte und die Leistungstrends. Damit lassen sich Probleme frühzeitig erkennen und beheben, noch bevor sie sich negativ auf die Endnutzer auswirken. Die Lösung belegt einen der führenden Plätze im Gartner® Magic Quadrant zum Thema DEX."Ein detaillierter Echtzeit-Überblick über die IT-Landschaft ist für Unternehmen heutzutage unverzichtbar", sagt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer. "TeamViewer ONE vereint datengestützte Analysen, Automatisierung und Transparenz in einer einzigen Plattform. IT-Führungskräfte können damit zahlreiche isolierte Tools durch eine nahtlose, KI-gestützte Lösung aus einer Hand ersetzen, fragmentierte Tech-Stacks konsolidieren, die Cybersicherheit verbessern und die neuen Compliance-Standards erfüllen. Mitarbeitende im IT-Support werden von repetitiven Aktionen und manueller Fehlerbehebung entlastet. Dadurch können sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren, die einen effektiven Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen."Die Plattform ist in maßgeschneiderten Business- und Enterprise-Paketen erhältlich. Weitere Details finden Sie unter TeamViewer ONE (https://teamviewer.com/platform/one).Über TeamViewerTeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 1.800 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. 