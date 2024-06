Wochenlang hat die Linde-Aktie auf hohem Niveau konsolidiert. Zuletzt zeigte der Trend allerdings wieder nach oben. Das Rekordhoch bei 477,71 Dollar rückt damit wieder in den Blick. Neuer Schwung auf dem Weg dorthin könnte nun von der Privatbank Berenberg kommen, die das Kursziel deutlich angehoben hat.Der Industriegasehersteller dürfte in den kommenden Quartalen vermehrt neue Energieprojekte verkünden, so Analyst Sebastian Bray. Zuletzt hatten die Wettbewerber Air Products und Air Liquide hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...