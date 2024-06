Kunden können eine schnellere Amortisierung durch eine größere Bandbreite unterstützter Geschäftsanwendungsfälle erzielen und erhalten höhere Transparenz in den Ergebnissen der Preisoptimierung.

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter SaaS zur Preisgestaltung, hat die Freigabe der neuesten Version seiner prämierten Pricing-Plattform Rampur 13.0 bekanntgegeben.

Die neue Version der Plattform für Preismanagement, -optimierung und Angebotskonfiguration (CPQ) verhilft Kunden zu einer schnelleren Amortisierung, indem sie das breiteste Spektrum sofort einsatzbereiter Geschäftsanwendungsfälle mit KI-Optimierung unterstützt, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Von maschinellem Lernen und neuronalen Netzwerken bis hin zu agentenbasierter KI und generativer KI nutzt Pricefx das gesamte KI-Portfolio, um Kunden dabei zu helfen, ihre Margen zu erhöhen und bessere, datengestützte Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen. Aufbauend auf früheren KI-Funktionen erweitert Rampur 13.0 die Plattform mit List Price Optimization und Agreements Accelerator sowie durch neue Erweiterungen für Integrationen mit SAP S/4HANA.

"Wir investieren weiterhin massiv in unsere KI-Optimierungsfunktionen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Unternehmensziele durch optimale Preisgestaltung und die Optimierung des Produktmixes zu erreichen", sagte Billy Graham, Chief Product Officer bei Pricefx. "Für jeden eingesetzten KI-optimierten Anwendungsfall können Kunden im Durchschnitt eine Margenverbesserung von 1-2 erkennen. Unsere produktbasierten Anwendungsfälle bieten Kunden die schnellstmögliche Amortisierung, und die Flexibilität unserer ‚Bring Your Own Science'-Funktion zusammen mit der unübertroffenen Transparenz unserer Clear-Box-KI stellen sicher, dass die Kunden das Vertrauen und die Zuversicht gewinnen, die sie für eine langfristige Integration und die Zukunftssicherheit ihrer Investition benötigen."

In die Rampur-Version 13.0 wurde der Anwendungsfall List Price Optimization aufgenommen, damit Kunden Listenpreise optimieren können, um sie an die generelle Preisstrategie anzupassen und die erforderliche Preisdifferenzierung über verschiedene Produktlinien hinweg in Kraft zu setzen. Neu in dieser Version ist auch die technische Funktion Condition Record, die es ermöglicht, die Integration mit ERP-Systemen zwecks weiterer Verwendung in Unternehmensprozessen zu rationalisieren.

Agreements Accelerator wurde für Prozessfertiger entwickelt und ermöglicht die Erstellung und Pflege formelbasierter Preise für individuelle Vereinbarungen mit Kunden, um dynamische Änderungen des Marktes jederzeit in den resultierenden Preisen reflektieren zu können. Die Formeln können visuell und ohne Programmieraufwand erstellt werden.

Pricefx hat außerdem Verbesserungen und Erweiterungen an seiner Integration mit SAP S/4HANA vorgenommen, darunter eine Integration mit den neuen Vorlagen für Agreements Promotions und Rebates. Die SAP Endorsed App von Pricefx ist für SAP S/4HANA Premium Certified. Das Unternehmen war einer von 16 SAP-Partnern, die 2024 einen Pinnacle Award gewannen, und war auch Finalist in der Kategorie AI Partner Innovation.

Die Version Rampur 13.0 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pricefx.com/rampur/.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter SaaS zur Preisgestaltung und bietet eine End-to-End-Plattformlösung, die schnell zu implementieren, flexibel zu konfigurieren, leicht zu erlernen und einfach zu verwenden ist. Seit der Pionierarbeit für Cloud-native Preistechnologie vor mehr als einem Jahrzehnt bieten seine führenden KI-gestützten Funktionen zur Optimierung und Verwaltung von Preisen die schnellste Amortisierung der Branche. Die Aktivierung erfolgt innerhalb von maximal 6 Monaten und bietet den höchsten mittleren ROI der Branche von 7.000 in den ersten 12 Monaten nach der Aktivierung. Die prämierte Lösung von Pricefx konzentriert sich auf branchen- und produktbasierte Anwendungsfälle und löst nachweislich die häufigsten und komplexesten Herausforderungen der Preisgestaltung für große B2B-Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Prozesstechnik und ausgewählten weiteren Stufen der Lieferkette. Es ist die führende KI-Plattform für die Optimierung und Verwaltung von Preisen, auf die sich Unternehmen verlassen, um dynamisch zu planen, Preise zu gestalten und Gewinne zu maximieren. Das Geschäftsmodell von Pricefx beruht vollständig auf Fairness, und die Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden ist durch jahrelange Spitzenplätze in Kundenbewertungsforen belegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

