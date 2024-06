Konvi, Europas führende Plattform für Teilinvestitionen in Luxusgüter, bietet die einmalige Gelegenheit, in eine exklusive Birkin-Tasche zu investieren, die von Alec Monopoly entworfen wurde. Hierbei handelt es sich um eine besonders faszinierende Investition, da sie das Kunstwerk eines renommierten Künstlers mit der Birkin-Tasche kombiniert einem der attraktivsten Anlageinstrumente der Welt. Das Unternehmen erwartet ein großes Interesse von Investoren.

Der Wert einer Birkin-Tasche steigt, sobald sie das Geschäft verlässt. Deshalb wird sie von vielen als eine bessere Geldanlage als Gold bezeichnet. Da sich der Wert einer Birkin noch nie negativ entwickelt hat, sind die Taschen ein äußerst rentables Anlageinstrument, das die S&P 500-Performance regelmäßig übertrifft und jährliche Renditen im zweistelligen Bereich erzielt.

Berühmt wurde Alec Monopoly durch seine farbenfrohe Graffiti-Kunst und seine Gemälde rund um Themen wie Kapitalismus und luxuriöser Lebensstil. Die von Monopoly gestalteten Birkin-Taschen kosten zwischen 11.900 und 300.000 US-Dollar. Die prestigeträchtigen Handtaschen wurden bereits von Prominenten wie Khloe Kardashian getragen, die ein 25.000 US-Dollar teures Exemplar des Künstlers besitzt.

Luxusgüter sind weit mehr als nur ein beliebtes Accessoire, sie stellen auch exzellente Anlagemöglichkeiten dar. Da die Renditen von Luxusgütern negativ mit denen von Aktien, Anleihen und anderen Sammelanlagen korrelieren, bieten sie sich als perfekte Strategie zur Diversifizierung des Anlageportfolios an.

Über die App von Konvi können Anleger ab sofort Anteile an der luxuriösen Birkin-Tasche ab 250 Euro erwerben. Konvi kauft und versichert den Vermögenswert und verkauft ihn dann zum höchsten Preis. Der Erlös fließt dann an die Miteigentümer des Vermögenswertes zurück. Dieses Modell verschafft den Nutzern Zugang zu einer äußerst seltenen Investition, die normalerweise ein erhebliches Startkapital und ein umfangreiches Netzwerk von Sammlern und Auktionshäusern voraussetzt.

Eran Peer, Mitbegründer und CEO, kommentiert: "Die Einführung dieser exklusiven Investitionsmöglichkeit in die luxuriöse Alec Monopoly Birkin-Tasche für Konvi-Nutzer ist von zentraler Bedeutung für unseren Anspruch, bisher unzugängliche Anlagemöglichkeiten in Luxusgüter einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Durch dieses Angebot können Menschen einen Anteil an einer Tasche besitzen, mit der sich einige der weltweit berühmtesten Persönlichkeiten wie die Kardashians schmücken, und von den Erträgen ihrer Investition profitieren. Wir sind hocherfreut, einen so renditestarken Vermögenswert auf unsere Plattform zu bringen, und werden in naher Zukunft ähnliche Investitionsmöglichkeiten ergänzen."

Lange Zeit waren Investitionen in Luxusgüter wie Kunst, edle Weine, Whiskeys, Uhren und Oldtimer für die meisten Menschen unerreichbar. Aufgrund von hohen Vorlaufkosten, einer geringen Verfügbarkeit und undurchschaubaren, privaten Märkten mit hohen Gebühren konnten in der Vergangenheit nur die erfahrensten Investoren und wohlhabende Privatpersonen dieses Renditepotenzial ausschöpfen.

Konvi ist die erste gesamteuropäische Anlageplattform, die es Kleinanlegern erlaubt, ihre Portfolios durch Teilinvestitionen in Luxusgüter zu diversifizieren. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Branchenexperten stellt Konvi sicher, dass die Anlagemöglichkeiten auf seiner Plattform sorgfältig ausgewählt und für alle zugänglich sind. Außerdem hat Konvi vor Kurzem seine neueste Investitionen in Banksy-Kunstobjekte in Zusammenarbeit mit einem der führenden Kuratoren für Banksy-Kunst, TGB Contemporary, gestartet.

Um zu erfahren, wie Sie in die Alec Monopoly Birkin-Tasche investieren können, besuchen Sie die Website von Konvi: https://konvi.app/en_GB/.

Über Konvi

Konvi ist eine wegweisende Onlineplattform, die alternative Anlagen wie handverlesene Kunst, edlen Wein, Oldtimer und vieles mehr für alle zugänglich macht. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und innovativen Strategien ermöglicht Konvi Privatpersonen den Aufbau diversifizierter Portfolios und das Erreichen ihrer finanziellen Ziele bereits ab einer Investition von 250 Euro.

