Das Travelers Institut feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen mit einer speziellen Webinar-Reihe im Sommer, die sich unter anderem mit geopolitischen Risiken beschäftigt. Der Schwerpunkt der Diskussionen liegt auf Themen, die sowohl den Versicherungsmarkt als auch die Finanzdienstleistungsbranche betreffen. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat das Institut durch Bildungsveranstaltungen und Webinare weitreichende Beiträge zur nationalen Diskussion kritischer Issues geleistet, wobei mehr als 1.100 Events in verschiedenen Städten in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada sowie über Aftercast-Sessions organisiert wurden.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der jüngste Nachhaltigkeitsbericht der Institution hebt ihren ganzheitlichen Ansatz hervor, mit dem nachhaltiger Mehrwert für Aktionäre und die Gesellschaft angestrebt wird. Im Bericht werden wichtige Pfeiler identifiziert, darunter Klimastrategien, Datenschutz und Diversität, die allesamt zur langfristigen Wertentwicklung beitragen. Als Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsbemühung reagiert das Unternehmen auf ökonomische, ökologische sowie soziale Risiken und Möglichkeiten. Als Pionier in der Branche unterstreicht das Unternehmen seine Führungsrolle mit anhaltender Veröffentlichung relevanter Berichte nach den Standards der SASB.

