Crowdinvesting ist eine moderne Investmentoption, das Grundprinzip ist einfach: Beim Crowdinvesting investieren viele private und institutionelle Anlegende - die Crowd - gemeinsam in ein Unternehmen oder Projekt und haben die Chance auf attraktive Renditen. Bei dieser Finanzierungsalternative, die unabhängig von Banken und Großinvestierenden ist, können Anlegende bereits mit kleinen Beträgen - oft ab 250 oder 500 Euro - in Startups, Wachstumsunternehmen sowie Projektgesellschaften im Bereich Immobilien oder erneuerbare Energien investieren. Während vor einigen Jahren hauptsächlich Nachrangdarlehen als Finanzierungsmodell im Crowdinvesting genutzt wurden, sind mittlerweile auch die Emission von Anleihen, besonders im Bereich Erneuerbare Energien, weit verbreitet.

Dies ist kaum verwunderlich, denn der weltweite jährliche Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Der kürzlich erschienene Bericht der Internationale Energieagentur IEA kommt zu dem Ergebnis, dass der globale jährliche Zubau an erneuerbaren Kapazitäten im Jahr 2023 um fast 50 % auf rund 510 Gigawatt (GW) gestiegen ist. Das ist die schnellste Wachstumsrate der letzten zwei Jahrzehnte und bedeutet gleichzeitig, dass das 22. Jahr in Folge der Zubau an erneuerbaren Kapazitäten einen neuen ...

