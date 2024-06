Berlin (ots/PRNewswire) -Mintos, eine führende Multi-Asset-Plattform, die eine einzigartige Mischung aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten bietet, gibt die Einführung ihres neuesten Produkts bekannt: Mintos Smart Cash. Diese neue Geldmarktfonds-Angebot ist eine Ergänzung zu den Investments in Kredite, Anleihen, ETFs und Immobilien, die bereits auf Mintos verfügbar sind.Mintos Smart Cash bietet Anlegern eine sichere und risikoarme Möglichkeit, ihr Geld im mit AAA gerateten1 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund anzulegen, der von BlackRockverwaltet wird, einer der weltweit führenden Anbieter von Anlage-, Beratungs- und Risikomanagement-Lösungen. Die gepoolten Gelder werden in erstklassige, kurzfristige Wertpapiere wie Bankeinlagen und Staatspapiere investiert, die in der Vergangenheit mit stabilen Renditen verbunden waren.Mit einem Einstiegspreis von nur 1 € bietet Mintos Smart Cash eine effiziente und leicht zugängliche Möglichkeit der Geldverwaltung für alle Anleger. Es handelt sich um eine Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Bankeinlagen und bietet die Möglichkeit, jährlich eine Rendite von bis zu 3,75 % bei monatlichen Zinszahlungen zu erzielen.2Smart Cash bietet den Komfort von täglicher Liquidität und gleichzeitig aktuelle Marktzinsen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bankeinlagen bietet Smart Cash Flexibilität und ermöglicht den täglichen Zugriff auf Gelder ohne Sperrfristen, Abhebungsbeschränkungen oder Strafzahlungen, die mit Termineinlagen verbunden sind. Die Ein- und Auszahlung von Geld bei Mintos Smart Cash funktioniert nahtlos und erfordert nur einen Klick.Die Anleger des Geldmarktfonds profitieren von einer mit AAA bewerteten Sicherheit, der höchstmöglichen Bewertung der drei großen Ratingagenturen: S&P, Moody's und Fitch.Für weitere Informationen über Mintos Smart Cash besuchen Sie https://www.mintos.com/de/smart-cash/invest/Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken, und das investierte Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.Ein Geldmarktfonds (MMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Anlage in Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen; das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital kann schwanken, und das Risiko eines Kapitalverlusts ist vom Anleger zu tragen. Der Geldmarktfonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Geldmarktfonds zu gewährleisten oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren.1 Der Fonds wurde von externen Rating-Agenturen bewertet. Ein solches Rating wird von BlackRock eingeholt und finanziert.2 Dabei handelt es sich um die aktuelle Rendite, die sich in Abhängigkeit vom Zinsumfeld ändern kann.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/mintos_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mintos-lanciert-smart-cash-zur-maximierung-des-bargeldbestands-uber-einen-von-blackrock-verwalteten-fonds-302183588.htmlPressekontakt:Stephanie Kreeger,PR-Manager,Mobiltelefon: +371 25727410,E-Mail: stephanie.kreeger@mintos.comOriginal-Content von: Mintos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172253/5810668