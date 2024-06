Das bewegt den DAX am Donnerstag und ist jetzt wichtig für den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Kering und Micron. Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Zwar legte der Leitindex DAX im frühen Handel leicht zu, die jüngste Handelsspanne von etwa 18 000 bis knapp 18 400 Punkten hat aber weiter Bestand. Anleger könnten sich vor den am Freitag anstehenden Konsum- und Preisdaten aus den USA zurückhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...