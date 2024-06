DJ Rheinmetall erhält Großauftrag für elektrische Kühlmittelpumpen

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat von einem Automobilhersteller einen Großauftrag über mehrere Millionen elektrische Kühlmittelpumpen erhalten. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Einsatz der Pumpe erfolge im Bereich der hybrid-betriebenen Fahrzeuge des "namhaften internationalen" Herstellers, dessen Name jedoch nicht genannt wurde. Die Produktion sei bereits gestartet und laufe bis in das Jahr 2030. Der begleitende Servicevertrag läuft über die Produktion hinaus bis in das Jahr 2045.

June 27, 2024 03:09 ET (07:09 GMT)

