Manz AG reagiert auf Marktumfeld und prüft Effizienzprogramm



27.06.2024

Manz AG reagiert auf Marktumfeld und prüft Effizienzprogramm Spürbare Eintrübung des europäischen Elektromobilitätsmarktes

Anpassung Prognose 2024: Umsatz und Ergebnis deutlich unter Vorjahr

Straffung von Prozessen und Strukturen, Kostensenkungen geplant Reutlingen, 27. Juni 2024 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, plant aufgrund anhaltender Herausforderungen im direkten Marktumfeld ein umfassendes Effizienzprogramm einzuleiten. Das Marktumfeld für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich im Verlauf des 2. Quartals 2024 nicht wie erwartet stabilisiert. Die Zurückhaltung der europäischen Kunden für Neuinvestitionen insbesondere im Bereich der Batterieproduktion hat sich in den letzten Wochen deutlich verstärkt. Dies hat bei der Manz AG zu einem unter den Ewartungen liegenden Auftragseingang geführt. Der Vorstand rechnet mit keiner spürbaren Verbesserung des Marktumfelds innerhalb der nächsten Monate, so dass der bisher schwache Auftragseingang voraussichtlich nicht im zweiten Halbjahr 2024 kompensiert werden kann. Dies hat den Vorstand nach einer umfassenden Analyse zu einer Neubewertung der Geschäftssituation veranlasst. Er geht nunmehr davon aus, dass Umsatz und Ergebnis für das Gesamtjahr 2024 deutlich unter Vorjahresniveau liegen werden und die ursprüngliche Prognose nicht erreicht wird. Der Rückgang betrifft dabei in erster Linie das Segment Mobility & Battery Solutions. Im Segment Industry Solutions ist aus dem Vorjahr noch ein höherer Auftragsbestand vorhanden, so dass sich die Geschäftsentwicklung in diesem Segment im Jahr 2024 solider entwickeln sollte. Vorstand und Aufsichtsrat prüfen verschiedene Alternativen, um auf diese Herausforderungen mit einem Maßnahmenplan zu reagieren, dessen konkrete Ausgestaltung nach Abschluss eines Analyseprozesses in den kommenden Wochen detailliert festgelegt und veröffentlicht wird. Ziel ist es dabei, die operative Performance zu steigern, Prozesse und Strukturen zu straffen und Kosten weiter zu senken.



