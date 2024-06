Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Moody's aktuellem "Covered Bond Sector Update" sowie den zugrunde liegenden Daten wird die Heterogenität am Covered Bond-Markt auf Jurisdiktionsebene einmal mehr ersichtlich, so die Analysten der NORD/LB.Insbesondere für den Fall eines Kreditereignisses aufseiten des Emittenten würden die aggregierten Moody's-Parameter nun bereits seit einigen Jahren bedeutende Einblicke in die jeweiligen Länder liefern. Gleichwohl gelte es auch hier, eine Differenzierung innerhalb der Jurisdiktionen vorzunehmen, wie auch am Beispiel Deutschlands ersichtlich. Allerdings würden potenziell auch über diese Datenbasis hinausgehende Bestimmungsfaktoren für das Covered Bond-Rating eine große Relevanz für die Bewertung möglicher Spreadtreiber aufweisen. Zu nennen wäre hier beispielsweise Italien, wo ein Sovereign-Downgrade auch Implikationen auf das Rating von einigen Emittenten sowie italienische Covered Bond-Programme hätte. Für die Ableitung von Risikogewicht oder auch LCR-Level könne dies je nach Verfügbarkeit von Einstufungen durch andere Ratingagenturen auch zu Neubewertungen führen, aus denen möglicherweise Ratingveränderungen folgen würden. (Ausgabe 21 vom 26.06.2024) (27.06.2024/alc/a/a) ...

