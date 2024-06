Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Die Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten im vergangenen Monat Mai habe sich als kurzlebig erwiesen, da die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend im Mai fortgesetzt hätten. Die Aktienmärkte und Anleiherenditen seien von gemischten makroökonomischen Daten beeinflusst worden. Unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten in den USA hätten solide Verbraucherdaten gegenübergestanden. Die guten Ergebnisse des weltgrößten Halbleiterunternehmens seien dem Thema künstliche Intelligenz förderlich gewesen und hätten zu Kurssteigerungen bei mehreren KI-bezogenen Industrieunternehmen geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...