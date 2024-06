Volvo Cars hat die Markteinführung des EX30 in den USA von diesem auf das kommende Jahr verschoben. Hintergrund sind die Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos in die USA, weshalb die EX30 für den US-Markt künftig aus einem anderen Werk kommen werden. Dass der EX30 nicht mehr in 2024 in die USA kommen wird, hat ein Sprecher von Volov Cars USA gegenüber InsideEVs mitgeteilt. Wann genau im kommenden Jahr das Kompakt-SUV für US-Kunden verfügbar sein wird, ...

