Der Hot-Stock der Woche erfüllt alle Voraussetzungen dafür, im E-Mobility-Segment langfristig zu punkten. Die Modelle sind stylish, die Software ist up to date und die Verkaufszahlen steigen.Die chinesische E-Mobility-Start-up-Szene ist jung, innovativ und sie ist schnell. Mit dem Speed können die europäischen Hersteller schon lange nicht mehr mithalten. BYD, Nio und jüngst Xiaomi mit seinem Elektroflitzer SU7 treiben die europäischen Hersteller vor sich her. Sicher könnten nun einige behaupten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...