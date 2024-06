© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Der bekannte Jeans-Anbieter Levi's will seine Lifestyle-Produkte direkt an die Kunden verkaufen. Experten sind sich nicht einig darüber, ob das eine gute Idee ist.Trotz eines starken Trends zu Denim-Produkten und einem Anstieg der Nachfrage nach weiteren Jeans-Schnitten konnte Levi Strauss die Umsatzerwartungen nicht ganz erfüllen und meldete ein bescheidenes Umsatzwachstum im zweiten Quartal. Das Ergebnis führte zu einem Kurseinbruch der Aktie um 12 Prozent nach Börsenschluss am Mittwoch. Für das zweite Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 18 Millionen US-Dollar oder 4 Cent pro Aktie, im Vergleich zu einem Verlust von 2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. …