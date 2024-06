EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kooperation

IBU-tec schließt Partnerschaft mit GRS Batterien für Batterie-Recycling



27.06.2024

Corporate News IBU-tec schließt Partnerschaft mit GRS Batterien für Batterie-Recycling Pilotprojekt zur Entwicklung von schadstofffreier "Green Mass" aus End of Life-LFP-Batterien

Einsatz von IBU-tec-Drehrohröfen zur thermischen Behandlung von Recyclingmaterialien

Boomendes Marktumfeld: Anstieg von recycelten Materialien um das 10-fache von 2030 bis 2040 weltweit erwartet

EU-Verordnung sieht Einsatz von recycelten Batteriematerialien verpflichtend vor Weimar, 27. Juni 2024 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat eine Partnerschaft mit der GRS Batterien Service GmbH und der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien über die Entwicklung der nachhaltigen Recyclingmasse "Green Mass" aus alten LFP-Batterien geschlossen. Damit baut IBU-tec seine Positionierung im stark wachsenden Batterie-Recyclingmarkt weiter aus. Im Rahmen der Kooperation soll die beim Recycling von LFP-Batterien anfallende Schwarzmasse mit Lithium angereichert und thermisch behandelt werden, so dass eine schadstofffreie "Green Mass" entsteht. Ein entsprechendes Pilotprojekt haben die GRS Batterien Service GmbH, die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien und IBU-tec nun vereinbart. Das nachhaltige Recyclingprodukt kann schließlich für die Produktion von Neubatterien wiederverwendet werden. IBU-tec wird die Materialentwicklung der "Green Mass" durch seine langjährige Expertise im Bereich der thermischen Verfahrenstechnik und im Recycling unterstützen. Dabei sollen die IBU-tec-Drehrohröfen zur thermischen Behandlung der Recyclingmasse verwendet werden. IBU-tec verfügt sowohl über das passende Know-how als auch über geeignete Produktionsstandorte, an denen das "Green-Mass"-Verfahren im großen Maßstab umgesetzt werden kann. Der Markt für Batterie-Recycling weist ein hohes Wachstumspotenzial auf, Treiber ist u.a. die zu Anfang des Jahres in Kraft getretene EU-Batterieverordnung. Hersteller von Industrie- und E-Auto-Batterien sind demnach verpflichtet, bei der Neuproduktion von Lithiumbatterien recycelte Batteriematerialien aus End-of-Life-Batterien einzusetzen. Nach Angaben einer PwC- Studie wird zwischen 2030 und 2040 ein Wachstum um das Zehnfache von recycelten Batteriematerialien erwartet. Insbesondere soll sich der Anstieg ab 2030 rasant erhöhen, weil dann die erste Welle der Elektrifizierung ihr Lebensende erreicht. Bis 2030 rechnet PwC mit Investitionen von mehr als 2 Mrd. Euro im europäischen Recycling-Markt. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Mit der Partnerschaft bauen wir unsere Marktstellung im boomenden Recyclinggeschäft weiter aus. Das Recycling von wertvollen Batterierohstoffen ist aus ökologischer Sicht notwendig und trägt zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei. Die GRS Batterien Service GmbH und die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien sind wichtige Player im Bereich Batterierecycling, die für die Batterie-Branche nachhaltige Rücknahme- und Recyclinglösungen entwickeln und implementieren, so finden sich beispielsweise Rücknahmestellen der beiden in großen Supermarktketten. IBU-tec steuert sein langjähriges Know-how im Bereich thermische Verfahrenstechnik und Recycling bei." Dr.-Ing. Julia Hobohm, Geschäftsführerin der GRS Batterien Service GmbH: "Mit IBU-tec haben wir den richtigen Partner für das Green-Mass-Pilotprojekt an unserer Seite. Aufgrund des stetig steigenden Einsatzes, vor allem von LFP-Batterien, ist es notwendig, das Batterie-Recycling zu forcieren und durch innovative und umweltschonende Technologien weiterzuentwickeln. Rohstoffe aus Lithium-Batterien sind schließlich Schlüsselelemente für erneuerbare Energien und E-Mobilität. Gemeinsam mit IBU-tec wollen wir diese Innovationen im Batterie-Recycling vorantreiben." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Über die Gemeinsames Rücknahmesystem Servicegesellschaft mbH (GRS Service GmbH) Mit dem Ziel, einen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 zu leisten und die nationalen und EU-weiten Recycling- und Verwertungsziele zu erreichen, sind Hersteller mit erweiterter Produktverantwortung sowohl finanziell als auch operativ dafür verantwortlich, den Zyklus ihrer Produkte über die Inverkehrbringung, die Nutzung, die Sammlung und das effiziente Recycling abzubilden. Die GRS Service GmbH übernimmt diese Produktverantwortung und bildet als PRO den gesamten Prozess ab. Mit den Branchenlösungen GRS eMobility, GRS Healthcare, GRS Powertools und GRS Consumer bietet die GRS Service GmbH Herstellern und Inverkehrbringern zukunftsorientierte und auf künftige Kundenbedürfnisse ausgerichtete Rücknahmelösungen an. Zudem betreibt die GRS Service GmbH das operative Geschäft der Stiftung GRS Batterien. Über die Stiftung GRS Batterien 1998 von führenden Herstellerunternehmen und dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI gegründet und nicht gewinnorientiert, erfüllt die Stiftung GRS Batterien seit dem die gesetzlichen Rücknahmeverpflichtungen der Batterieindustrie. Inzwischen ist die Stiftung GRS Batterien mit Sitz in Hamburg das Kompetenzzentrum für Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen umfangreicher Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsprojekte entwickelt und implementiert sie für die Batterie-Wirtschaft nachhaltige und auf zukünftige Kundenbedürfnisse ausgerichtete Rücknahme, Recycling- und Life Cycle-Lösungen. Die Forschungs- und Beratungskompetenz der Stiftung steht nicht-gewinnorientiert, diskriminierungsfrei und für alle Hersteller gleichermaßen offen zur Verfügung. Die Stiftung GRS Batterien betreibt weiterhin und ebenfalls nicht-gewinnorientiert und diskriminierungsfrei ein herstellereigenes Rücknahmesystem gem. § 7 BattG und erfüllt als solches die Produktverantwortung für Gerätealtbatterien. Über ihr Beteiligungsunternehmen die GRS Service GmbH kann die Stiftung zudem verschiedene Rücknahmesysteme für Industriebatterien anbieten. Kontakt edicto GmbH

