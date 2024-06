München (ots) -Die UEFA EURO 2024 ist bei MagentaTV schon heute eine einzigartige Erfolgsstory. Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern sind begeistert von der vielfältigen Berichterstattung auf drei EURO-Kanälen und den unterhaltsamen Analysen der Experten und Kommentatoren. Am 2. Juli dürfen sich alle MagentaTV-Kundinnen und Kunden auf ein weiteres Fußball-Highlight freuen: Die abschließende Achtelfinalbegegnung zwischen Österreich und Türkei wird exklusiv nur bei MagentaTV zur besten Sendezeit mit Anstoß um 21 Uhr zu sehen sein. Die Vorberichterstattung startet an dem Dienstag im Anschluss an das Achtelfinale Rumänien gegen Niederlande ab 20 Uhr.Die k.o-Phase mit den 16 besten Nationalmannschaften dieser EM, nur bei MagentaTV komplett live, wird am Samstag ab 16.30 Uhr mit der Partie Schweiz gegen Italien eröffnet. Beim anschließenden Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark werden Tabea Kemme, Michel Ballack, Robin Gosens und - erstmals exklusiv bei MagentaTV - Lothar Matthäus als Experten dabei sein. Der Rekord-Nationalspieler wird das Deutschland-Spiel zudem mit Wolff Fuss kommentieren. Johannes B. Kerner moderiert im Stadion, Laura Wontorra und Jan Henkel begleiten den Achtelfinal-Auftakt mit weiteren Interviews und Analysen aus dem Studio in Köln.Wer in den Genuss des Exklusiv-Spiels Österreich gegen Türkei am Dienstag kommen will, kann MagentaTV ganz einfach online in der monatlich kündbaren Flex-Variante buchen. Empfohlen wird, hiermit nicht bis kurz vor Spielbeginn zu warten. Wer frühzeitig bucht, kann so den gesamten letzten Achtelfinaltag bei MagentaTV anschauen.EM-Tag 14 - Samstag, 29.06.2024 - ACHTELFINALETV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht Schweiz - ItalienStudio-Moderation: Johannes B. KernerAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme und Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: Schweiz - Italien Kommentar: Markus HöhnerTV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Deutschland - DänemarkModeration: Johannes B. Kerner & Laura WontorraAnalyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Michael BallackExperten im Stadion: Robin Gosens, Lothar Matthäus und Tabea KemmeSocial-Moderation: Paul FischerTV1 ab 20.50 Uhr: Deutschland - Dänemark Kommentar: Wolff FussTV2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed mit Benni Zander und Manuel BaumTV3 ab 20.45 Uhr: Reactionshow mit Calcio BerlinTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas HectorAlle Spiele bei MagentaTVAls offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024 unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Das Unternehmen Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 (https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/uefa-euro-2024-3-exklusivspiele-bei-magentatv-fix-1055458) in Deutschland zeigt.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5810717