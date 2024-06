Die Aktien von Vonovia können am Donnerstag kräftig anziehen. Grund dafür ist eine Studie von J.P. Morgan, die einiges Potenzial für die Papiere des DAX-Konzerns prognostiziert. Steht jetzt ein Ausbruch kurz bevor? Bereits im vorbörslichen Handel gewannen die Papiere von Vonovia nach einer Studie von J.P. Morgan am Donnerstag deutlich. Ursache: Die Analysten sehen satte 30 Prozent Kurspotenzial für den Wert. Das stimmt die Marktbeobachter so optimistisch: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...