Erste Spyshots des neuen Modells Onvo L60 von NIO Inc. sind in verschiedenen WeChat-Gruppen aufgetaucht und enthüllen interessante Informationen über die Innenraumgestaltung, die allerdings bis zur Serienfertigung noch Änderungen erfahren könnte. Besonders auffällig ist das minimalistische, ovale Lenkrad mit wenigen Knöpfen, das stark an Tesla-Fahrzeuge erinnert. Das Onvo-Modell sticht darüber hinaus mit einem unter dem Lenkrad positionierten Gangschalter heraus, welcher wie bei älteren Tesla-Modellen konzipiert wurde, bevor diese komplett auf Touchscreen-Bedienung wechselten. Berichtet wird von einem horizontal angelegten 17,2-Zoll-Center-Screen, der von der bisherigen vertikalen Bildschirmdesigns von NIO abweicht - eine Änderung, die von der NIO-Community seit Jahren gewünscht wurde. Ebenso fällt die Abwesenheit eines herkömmlichen Armaturenbretts zugunsten eines Head-Up Display (HUD) Systems auf. [...]

