DJ PTA-News: PCC SE: Wechsel im Vorstand der PCC SE: CFO Riccardo Koppe folgt auf Ulrike Warnecke - Ulrike Warnecke übernimmt Aufsichtsratsmandat. PCC setzt Generationenwechsel in Konzernführung fort.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Duisburg (pta/27.06.2024/09:38) - Mit einem Wechsel im Vorstand setzt die PCC SE den Generationenwechsel in der Konzernführung fort. Ulrike Warnecke (62), die bereits seit der Unternehmensgründung 1993 Geschäftsführungspositionen in der PCC-Gruppe bekleidet, zieht sich aus privaten Gründen aus dem Vorstand zurück und übernimmt ein Aufsichtsratsmandat. Als ihr Nachfolger rückt Riccardo Koppe (44) zum 1. Juli 2024 in den Vorstand auf. Herr Koppe startete 2008 bei der PCC SE im Group Controlling, dessen Leitung er 2012 übernahm. Seit 2020 ist er Chief Financial Officer der PCC SE. Er wird seine bisherige Position als CFO beibehalten und von Frau Warnecke die schwerpunktmäßige Verantwortung im Vorstand für die Bereiche Finanzwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und interne Organisation übernehmen. Im Aufsichtsrat der PCC SE löst Frau Warnecke zum 1. Juli Reinhard Quint (81) ab, der aus Altersgründen das Gremium verlässt.

Dem neuen Vorstand der PCC SE werden damit ab 1. Juli 2024 Dr. Peter Wenzel (Vorsitzender und CEO), Dr. Alfred Pelzer und Riccardo Koppe angehören. Mitglieder des Aufsichtsrats werden Unternehmensgründer und Alleinaktionär Waldemar Preussner (Vorsitzender), Dr. Hans-Josef Ritzert (Stellvertretender Vorsitzender) und Ulrike Warnecke sein.

Der Aufsichtsrat sowie die Vorstandskollegen der PCC SE danken Ulrike Warnecke für ihr Engagement und ihre Leistungen. Aufsichtsratsvorsitzender Waldemar Preussner sagt: "Ulrike Warnecke gebührt große Anerkennung dafür, wie sie mit ihrem einzigartigen Elan die PCC-Gruppe mitgeprägt hat: als Führungskraft der Gründungsjahre, als späteres Vorstandsmitglied und in diversen Führungspositionen bei unseren Konzerngesellschaften. Ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Zugleich sind wir überzeugt, mit unserem langjährigen Chief Financial Officer Riccardo Koppe den perfekten Nachfolger gefunden zu haben und mit ihm den Generationenwechsel in der Konzernleitung fortzusetzen."

Kurzportrait der PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 994 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 112 Millionen EUR. Das Investitionsvolumen belief sich 2023 auf 142 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

(Ende)

Aussender: PCC SE Adresse: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing & PR Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu Website: www.pcc.eu

ISIN(s): DE000A383EM7 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2024 03:38 ET (07:38 GMT)