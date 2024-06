EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie zum 3. Zürcher Investorentag einzuladen, der am 11. September 2024 im Hotel Schweizerhof Zürich, Bahnhofsplatz 7, 8001 Zürich, stattfinden wird. An diesem Tag erwarten Sie exklusive Einzelgespräche mit sechs vielversprechenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese Unternehmen stehen Ihnen für intensive und persönliche Dialoge zur Verfügung und bieten Ihnen die Gelegenheit, tiefere Einblicke in ihre Geschäftsmodelle, Strategien und Zukunftsaussichten zu gewinnen. Die Einzelgespräche beginnen um 9:00 Uhr und sind jeweils auf maximal 45 Minuten angesetzt, um ausreichend Zeit für ausführliche Diskussionen und detaillierte Fragen zu bieten. Um 13:00 Uhr laden wir alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Folgende börsennotierte Unternehmen sind bei uns zu Gast und freuen sich darauf, mit qualifizierten Investoren und Pressevertretern in direkten Kontakt zu treten: Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805)

CENIT AG (ISIN: DE0005407100)

Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0)

FACC AG (ISIN: AT00000FACC2)

INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)

Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) Für detaillierte Informationen zum Programm und zum Anmeldeprozess besuchen Sie bitte unsere Webseite unter https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/ . Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de



