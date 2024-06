Wie im April-Update von mwb research erwähnt, gibt es erste Anzeichen für eine Belebung des US-Geschäfts. Die heutige Ankündigung von Nordex, das US-Werk wieder in Betrieb zu nehmen, um die lokalen Produktionsanforderungen des Inflation Reduction Act (IRA) zu erfüllen, bestätigt diesen Trend. Der IRA hatte das US-Geschäft in den vergangenen zwei Jahren stark gebremst und zu Null-Installationen und Aufträgen geführt. Nach den Rekordwerten in Europa (Auftragseingang in Europa um 60 % im GJ23 und 108 % im Q1 24) könnte sich die Wiederbelebung des US-Marktes jedoch deutlich positiv auf den weiteren Gesamtauftragseingang auswirken, was die ursprüngliche Anlagethese von mwb research für Nordex stützt. Die Analysten von mwb research sind der Ansicht, dass Nordex zu höherem Wachstum und höherer Rentabilität zurückkehren kann, da sich die Vertragsbedingungen verbessern und der Auftragseingang wahrscheinlich noch stärker sein wird als derzeit, insbesondere wenn der US-Markt zu seiner früheren Stärke zurückkehrt. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und halten ihr Kursziel von EUR 22,00 aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





