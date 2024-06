ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung der Verbraucher im Juni unerwartet deutlich aufgehellt. Der Indikator stieg um 1,9 Punkte auf 98,3 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 97,0 Punkte erwartet.

Das Geschäftsklima hingegen fiel um 0,6 Punkte auf 94,5 Punkte. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe trübte sich auf 86,8 Punkte ein. Auch im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung. In der Bauwirtschaft verbesserte sie sich hingegen./jsl/bgf/stk