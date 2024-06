Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit einem Wechsel im Vorstand setzt die PCC SE den Generationenwechsel in der Konzernführung fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Ulrike Warnecke (62), die bereits seit der Unternehmensgründung 1993 Geschäftsführungspositionen in der PCC-Gruppe bekleidet, zieht sich aus privaten Gründen aus dem Vorstand zurück und übernimmt ein Aufsichtsratsmandat. Als ihr Nachfolger rückt Riccardo Koppe (44) zum 1. Juli 2024 in den Vorstand auf. Herr Koppe startete 2008 bei der PCC SE im Group Controlling, dessen Leitung er 2012 übernahm. Seit 2020 ist er Chief Financial Officer der PCC SE. Er wird seine bisherige Position als CFO beibehalten und von Frau Warnecke die schwerpunktmäßige Verantwortung im Vorstand für die Bereiche Finanzwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und interne Organisation übernehmen. Im Aufsichtsrat der PCC SE löst Frau Warnecke zum 1. Juli Reinhard Quint (81) ab, der aus Altersgründen das Gremium verlässt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...