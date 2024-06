Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg will in Europa offenbar ab Ende 2024 Vorbestellungen für seinen Debütstromer T10X annehmen. Bisher wird das elektrische SUV nur in der Türkei verkauft. Zweiter avisierter Markt ist im Herbst zunächst Deutschland, ehe die Expansion weitergehen dürfte. Dass Togg die Bestellbücher noch vor Jahresende in anderen europäischen Ländern öffnen will, schreiben mehrere türkische Medien unter Berufung auf Angaben des ...

