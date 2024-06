Wie aus dem Nichts erschien am Dienstagabend die Meldung, dass Volkswagen eine Partnerschaft mit dem US-Autobauer und Tesla-Konkurrenten Rivian eingehen will. Eine Milliarde US-Dollar sollen dafür sofort fließen; weitere vier Milliarden Dollar werden für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt. Insgesamt könnten also fünf Milliarden Dollar fließen. Das kommt etwas überraschend, galt Rivian an der Börse doch bis zuletzt noch als weitgehend gescheitertes Startup.Anzeige:Doch auch wenn die Fahrzeuge von Rivian ...

