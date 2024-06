Die Ölpreise starten ungefähr auf dem Vortagesniveau in den Handel. Preisdrückende Faktoren, wie der neuste DOE-Bericht, welcher überraschende US-amerikanische Ölbestandsaufbauten zeigt, halten sich aktuell noch mit preistreibenden Faktoren, wie der gestoppten Produktion am nigerianischen OML 29 Ölfeld, die Waage.Der Euro startet mit 1,068 Dollar minimal unter dem gestrigen Vormittagswert in den Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...