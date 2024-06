Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) hat seine Marktführerschaft im Bereich des elektronischen Systemdesigns nachdrücklich unter Beweis gestellt, indem es das überragende Cadence Janus Network-on-Chip (NoC) enthüllte. Das innovative Produkt soll ab Juli 2024 für den breiten Einsatz zur Verfügung stehen und verspricht, über eine erhebliche Steigerung der Vernetzung von elektronischen Systemen die angestrebten Ziele auf dem Gebiet von Leistung, Effizienz und Fläche (PPA) weit besser und schneller zu erreichen. In der immer größer werdenden Welt komplexer System-on-Chip (SoC) und disaggregierter Multi-Chip-Systeme dient Janus NoC der effizienten Verwaltung simultaner Hochgeschwindigkeitskommunikationen zwischen Siliziumkomponenten, was sonst unbemerkt jedoch gravierende Engpässe zur Folge haben könnte. Integrierte Energiemanagementsysteme sowie Möglichkeiten zur Domänenkreuzung eines Taktsignals erleichtern [...]

